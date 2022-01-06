بدلاء الأهلى يحصلون على راحة غدًا ويستأنفون التدريبات السبت

القاهرة - سامية سيد - حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الذين شاركوا فى التدريبات ابتداء من يوم 4 ‏يناير الجارى، على راحة غدا الجمعة، على أن يستأنف الفريق مرانه بعد غد السبت بعد ‏اكتمال صفوفه بمشاركة اللاعبين الذى حصلوا على راحة إضافية؛ للتخلص من حالة الإجهاد ‏العضلى.‏

ومن المنتظر أن يقود بيتسو موسيمانى، المدير الفنى وجهازه المعاون، تدريبات الفريق يوم السبت المقبل بعد ‏عودته إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح غد الجمعة، بعد قضاء فترة الراحة مع ‏أسرهم.‏

وخاض لاعبو الأهلى تدريباتهم، اليوم، حيث أدى اللاعبون فقرة فى "الجيم" ثم استكملوا ‏برنامجهم التدريبى داخل ملعب التتش.

وخاض على لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ‏ثلاثى حراسة المرمى، تدريبات منفردة.‏

وأكد الجهاز الطبى بالنادى على تشديد الإجراءات الاحترازية وإجراء مسحات طبية لبعض ‏اللاعبين؛ للاطمئنان على سلامتهم بعد العودة من فترة الراحة التى منحها الجهاز الفنى لهم فى ‏ظل توقف النشاط بسبب استعداد المنتخب للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى ‏الكاميرون.