شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم بيراميدز 3 / 2 وديًا استعدادا لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المباراة الودية التى جمعت بين فريقى بيراميدز والبنك الأهلى بفوز البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جرت بينهما على استاد الدفاع الجوى فى إطار الإعداد لمواجهات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

سجل بيراميدز هدفى التقدم فى الشوط الأول عن طريق محمود صابر وأحمد سامى من ركلة جزاء، وعاد البنك الأهلى وسجل ثلاثة أهداف فى الشوط الثانى جاءت عن طريق أسامة فيصل ومحمد هلال وفادى فريد.

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامى

خط الدفاع: عبد الله مجدى - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - أحمد سامى - حسين السيد

خط الوسط: محمود صابر - محمد حمدى - عماد ميهوب - إبراهيم حسن

خط الهجوم: ناصر منسى

وشارك خلال أحداث المباراة، وليد الكرتي، وأحمد فتحي، وأحمد دعدور، بالإضافة إلى دودو الجباس.

يذكر أن بيراميدز خاض مباراة ودية قوية بالأمس أمام منتخب الكونغو وانتهت بفوز بيراميدز بهدف دون مقابل سجله عمر جابر من ركلة جزاء، استعدادا لبدء مشوار كأس الرابطة ومواجهة الاتحاد السكندرى يوم 12 يناير الجارى.