شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك.. وتصعيد الناشئ محمد طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم الخميس، وشهدت الجلسة تحية خاصة من المدير الفنى للاعبين بعد استئناف التدريبات وانتهاء فترة الإجازة، حيث حرص على الحديث معهم عن الفترة المقبلة وأهميتها.

وشهد مران الفريق غياب كل من: محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" لتواجدهم مع منتخب مصر، بجانب الثنائى حمزة المثلوثى وسيف الدين الجزيرى لتواجدهما مع منتخب تونس استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

وصعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد طارق لاعب فريق الناشئين مواليد 2002، للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الخميس. ويجيد محمد طارق اللعب في مركز الدفاع، حيث شارك في المران الجماعي استعدادا لمواجهات كأس الرابطة.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن وجود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".