شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى وجهازه المعاون يعودون للقاهرة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى القاهرة فى ‏الساعات الأولى من صباح غدٍ الجمعة، على أن يقود تدريبات الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة، ‏والتى تشهد العديد من التحديات وعلى رأسها بطولة كأس العالم للأندية التى تقام فى الإمارات خلال ‏شهر فبراير المقبل.‏

ويقود موسيماني وجهازه المعاون مران الفريق بعد اكتمال صفوفه يوم السبت المقبل بمشاركة اللاعبين الذين حصلوا على راحة لمدة 12يوما؛ للتخلص من حالة الإجهاد التي ‏تعرضوا لها.‏

ويغيب عن مران الأهلي اللاعبون الدوليون المنضمون إلى منتخبات بلادهم؛ استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كما يغيب عن تدريبات الأهلى محمود متولى مدافع الفريق المتواجد حاليا فى قطر للعلاج من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية.