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الجابون تعلن 3 إصابات بفيروس كورونا بعد الوصول للكاميرون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن الاتحاد الجابوني لكرة القدم، عن إصابة لاعبين اثنين من الفريق بفيروس عقب الوصول إلى الكاميرون من أجل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح الاتحاد الجابوني أن الفريق وصل إلى ياوندي على طائرة خاصة اليوم الخميس، وخضع لتحليل الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأتت الإصابات الثلاثة، لكل من بيير إيميريك أوبامينج، ماريو لامينا، إضافة إلى مساعد المدير الفني أنيست يالا.

وسيواصل الثلاثي التعرض للفحص الطبي من أجل متابعة حالة كل منهما في الأيام المقبلة.

ويتواجد المنتخب الجابوني في مجموعة تضم جزر القمر وغانا والمغرب.

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محمد ايمن

محمد ايمن

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