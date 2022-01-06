مران الأهلي.. تشديد الإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، على ‏تشديد الإجراءات الاحترازية للاعبي الفريق، في ظل انتشار فيروس كورونا خلال هذا التوقيت ‏في أغلب دول العالم.‏

وقال أبوعبلة أن ذلك للاطمئنان على سلامة اللاعبين بعد العودة من فترة الراحة التي منحها الجهاز ‏الفني للاعبين، في ظل توقف النشاط بسبب استعداد المنتخب للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا ‏التي تقام في الكاميرون.‏

أدى لاعبي الأهلي اليوم الخميس تدريباتهم في «الجيم» و‏استكملوا برنامجهم التدريبي داخل ملعب التتش.‏

يذكر أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، سيعود إلى القاهرة في ‏الساعات الأولى من صباح غدًا الجمعة، على أن يقود تدريبات الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية والذي سيقام في الإمارات خلال ‏شهر فبراير المقبل.‏

ويقود موسيماني وجهازه المعاون مران الفريق بعد اكتمال صفوفه يوم السبت المقبل بمشاركة اللاعبين الذين حصلوا على راحة لمدة 12 يومًا للتخلص من حالة الإجهاد التي ‏تعرضوا لها.‏

ويغيب عن مران الأهلي اللاعبون الدوليون المنضمون إلى منتخبات بلادهم، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كما يغيب عن تدريبات الأهلي محمود متولي مدافع الفريق المتواجد حاليا في قطر للعلاج من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.