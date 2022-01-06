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مصدر لمصراوي: طلائع الجيش رفض تلبية طلب بيراميدز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

رفضت إدارة نادي طلائع الجيش بيع مصطفى الزناري مدافع الفريق إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز طلب التعاقد مع الزناري خاصةً وأنه على دراية كاملة بإمكانيات اللاعب عندما تواجد في الإسماعيلي الموسم الماضي".

وأضاف: "بيراميدز طلب بشكل رسمي ضم اللاعب ولكن طلائع الجيش رفض العرض وتمسك ببقائه.

وتابع: "طارق العشري المدير الفني للفريق رفض نهائيا فكرة التخلي عن اللاعب لأنه من العناصر التي سيعتمد عليها خلال الفترة المقبلة".

وأتم"الطلائع رحب ببيع مهند لاشين لبيراميدز ولكن الزناري رفض تماما".

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محمد العمدة

محمد العمدة

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