مصدر لمصراوي: طلائع الجيش رفض تلبية طلب بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

رفضت إدارة نادي طلائع الجيش بيع مصطفى الزناري مدافع الفريق إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز طلب التعاقد مع الزناري خاصةً وأنه على دراية كاملة بإمكانيات اللاعب عندما تواجد في الإسماعيلي الموسم الماضي".

وأضاف: "بيراميدز طلب بشكل رسمي ضم اللاعب ولكن طلائع الجيش رفض العرض وتمسك ببقائه.

وتابع: "طارق العشري المدير الفني للفريق رفض نهائيا فكرة التخلي عن اللاعب لأنه من العناصر التي سيعتمد عليها خلال الفترة المقبلة".

وأتم"الطلائع رحب ببيع مهند لاشين لبيراميدز ولكن الزناري رفض تماما".