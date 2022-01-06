منتخب مصر يغادر للكاميرون السبت.. مسحة طبية وجلسة بين كيروش وعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

خاض منتخب مصر الأول تدريباته في الحادية عشر صباح اليوم الخميس على الملعب الرئيسي لستاد القاهرة استعدادا للسفر إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الأمم الأفريقية خلال الفترة بين 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.

وتواجد في مران المنتخب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ونائبه خالد الدرندلي وجميع الأعضاء.

وحرص علام على عقد جلسة مع كارلوس كيروش بعد المران للتأكيد على دعمه ومساندته للمنتخب الوطني.

وأجرى المنتخب الوطني مسحة طبية جديدة استعدادًا للسفر للكاميرون في الحادية عشر صباح بعد غد السبت 8 يناير لمنح اللاعبين راحة مطلوبة، واستثمارًا للموافقة التي حصل عليها الى تحاد الكرة من الكاف على تأجيل وصول الفريق إلى مدينة جاروا الكاميرونية لمدة يوم إضافي.

وفي الإطار نفسه قرر كارلوس كيروش المدير الفني إلغاء التدريب المشترك مع منتخب الكونغو الذي كان مقررا صباح غد مع تأجيل التدريب إلى الرابعة عصرًا بعد تأجيل السفر.

كما قرر الجهاز الفني بقيادة كيروش استمرار غلق تدريبات الفريق كإجراء احترازي تخوفًا من أي اصابة بفيروس كورونا.