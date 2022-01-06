تقرير رقمي.. ماذا قدم منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تقترب انطلاق كأس الأمم الإفريقية، التي تستضفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022 المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ25 في تاريخ، حيث، توج الفراعنة باللقب 7 مرات أعوام (1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010)، كأكثر المنتخبات الأفريقية تتويجًا باللقب، مُحققًا رقمًا قياسيًا بالفوز بـ "كان" 3 مرات متتالية.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع كل من السودان، نيجيريا، غينيا بيساو.

ويرصد الخليج 365 كيف كانت نتائج منتخب مصر في الـ24 مشاركة في كل دور من كأس الأمم الأفريقية:

إنشاء البطولة (3 نسخ×دورين)

شارك منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 24 مشاركة، أول 3 نسخ للبطولة أعوام 1957، 1959، 1962 كانت مقامة من دور نصف نهائي ونهائي فقط واستطاع المنتخب الوطني في التتويج بأول نسختين وكان الوصيف في النسخة الثالثة.

دور المجموعات (21 نسخة×دور مجموعات)

في عام 1964 كان أول بطولة يقام فيها دور المجموعات وشارك المنتخب الوطني في دور المجموعات منذ هذه النسخة في 21 مناسبة، خرج الفراعنة من هذا الدور 4 مرات أعوام (1988 مركز ثالث) (1990 مركز رابع) (1992 مركز ثالث) (2004 مركز ثالث).

وتخطى منتخب مصر دور المجموعات في 17 نسخة من أصل 21 مشاركة، بنسبة نجاح 80.95%.

وخاض المنتخب الوطني منافسات دور الـ16 مرة واحدة النسخة الماضية 2019، التي كانت مقامة في مصر وهي أول نسخة يقام فيها دور الـ16 بمشاركة 24 منتخبًا، وخرج الفراعنة بعد الهزيمة أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

دور ربع النهائي:

أول نسخة من بطولة كأس الأمم الأفريقية تقام فيها دور الـ8 عام 1992، وشارك بها المنتخب الوطني، أما النسخ السابقة كانت تقام مباشرة بدور نصف النهائي عقب انتهاء دور المجموعات.

وشارك منتخب مصر منذ بطولة 1992 في 11 نسخة، خرج من دور المجموعات مرتين أعوام (1992، 2004)، وخرج من دور الـ16 مرة وحيدة وتأهل إلى دور ربع النهائي 8 مرات، بنسبة نجاح 72.72%.

فشل المنتخب الوطني في تخطي دور المجمواعات في 4 نسخ هم (1994، 1996، 2000، 2002)، بينما وصل المنتخب الوطني إلى دور نصف النهائي عن طريق دور ربع النهائي 5 مرات أعوام (1998، 2006، 2008، 2010، 2017).

والمفارقة هنا أن المنتخب الوطني في النسخ الـ5 التي تخطى فيها دور الـ8 وصل للمباراة النهائية، حقق اللقب 4 مرات (1998، 2006، 2008، 2010) وكان الوصيف مرة وحيدة.

دور نصف النهائي:

في 24 مشاركة لمنتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية، استطاع الفراعنة خوض منافسات دور نصف النهائي 15 مرة بنسبة 62.5%،

خسر الفراعنة مباراة نصف النهائي 6 مرات أعوام (1963، 1970، 1974، 1976، 1980، 1984)، ليلعب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، حصد المركز الثالث 3 مرات، والمركز الرابع 3 مرات.

النهائي:

وصل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية 9 مرات، في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية، بنسبة 37.5%، كان المنتخب وصيفًا مرتين بنسبة 22.22% أعوام (1962، 2017)، وتوج الفراعنة باللقب 7 مرات بنسبة نجاح 77.78%.

اللقب:

توج المنتخب الوطني بكأس الأمم الأفريقية 7 مرات الأكثر في القارة السمراء، من 24 مشاركة له في البطولة بنسبة نجاح 29.16%.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق لقبه الثامن في كأس الأمم الأفريقية، ويطمح محمد صلاح قائد المنتخب في المشاركة الثالثة له بالبطولة، من تحقيق اللقب الأول الأفريقي له مع الفراعنة.

وشارك صلاح في نسختين بكأس الأمم الأفريقية، 2017 و2019، خاض خلالهم 10 مباريات، وسجل 4 أهداف، وصنع هدفين,وعجز صلاح عن تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية، مع المنتخب رغم الوصول إلى المباراة النهائية في نسخة 2017، وتلقى الفراعنة الهزيمة أمام الكاميرون 2-1.