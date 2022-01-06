الامارات | فتاة تحبك خطة للقاء محمد صلاح في الكاميرون.. وسفير مصر يدرس تأمينه!

شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تحبك خطة للقاء محمد صلاح في الكاميرون.. وسفير مصر يدرس تأمينه! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون بأنه يتواصل مع رئاسة الجمهورية الكاميرونية مباشرة لتأمين منتخب مصر ومحمد صلاح نجم ليفربول على وجه الخصوص خلال المشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي تنطلق الاحد المقبل، مشيراً إلى أنه في كل طلب يتوجه به لجهة كاميرونية يُطالبوه بقميص لصلاح الذي يحظى بشعبية جماهيرية جارفة ليس في إفريقياً فحسب وإنما في كل دول العالم بعدما بلغ منزلة رفيعة في ملاعب كرة القدم الأوروبية.

وقال السفير المصري لقناة "أون تايم سبورتس" إن الأمر وصل إلى أن فتاة تعمل بأحد الصيدليات التي يجلب منها بعض الأدوية لمنتخب مصر ترفض الإجازة وأصبحت تعمل في يوم إجازتها لجلب الأدوية وفي بالها أنها ستلتقي محمد صلاح، خصوصاً أن المليجي وعدها بانه سيحاول أيضاً جلب قميص محمد صلاح لها.

من جهة أخرى، نفى المليجي ما أعلنه مسؤولو المنتخب بشأن تأجيل سفر البعثة لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية لعدم جاهزية مطار الاستقبال، مؤكدا أن السبب هو المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش.

ونقل موقع بطولات المصري تصريحات المليجي لـ "أون تايم سبورتس": "وائل جمعة تواصل معي اليوم، وأكد لي أن الجهاز الفني طلب سفر البعثة يوم السبت بدلًا من الجمعة". وأضاف: "أمس تم تداول شائعة بعدم استعداد ميناء المدينة الكاميرونية الجوي، ولكن حقيقة الأمر هي رغبة كيروش".

وأكمل: "فندق إقامة بعثة منتخب مصر في الكاميرون إمكانياته محدودة، ومحمد صلاح الإداري بمنتخب مصر قال إنه مقبول".

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