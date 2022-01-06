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الامارات | لاعبو منتخب إفريقي يرفض صعود الطائرة المتجهة إلى بطولة القارة السمراء!

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت بعثة المنتخب الغابوني ركوب الطائرة المتجهة إلى الكاميرون للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تنطلق الأحد المقبل، إذ يصر اللاعبون على موقفهم في حال لم يتسلموا مستحقاتهم المالية العالقة، بحسب موقع روسيا اليوم.

ويفكر الاتحاد الغابوني لكرة القدم في خيار المشاركة بفريق من اللاعبين المحليين، إذا فشل في التوصل إلى اتفاق مع لاعبي المنتخب الأول.

وكانت قرعة البطولة القارية قد أوقعت منتخب الغابون في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب، وغانا، وجزر القمر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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