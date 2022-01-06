الامارات | سبب صادم وراء غياب نجل رئيس الزمالك عن انتخابات اتحاد الكرة المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن سبب صادم وراء غياب نجل رئيس الزمالك عن انتخابات اتحاد الكرة المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غاب نادي الزمالك عن المشاركة في انتخابات اتحاد كرة القدم المصري التي جرت صباح الأربعاء، عندما غافل النوم نجل رئيس النادي، أحمد مرتضى منصور، والذي كان مفوضا من قبل الإدارة لتمثيل الزمالك في اجتماع الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديدة يقود الكرة المصرية لأربع سنوات مقبلة.

وأكد مصدر لـ "الامارات اليوم" أن أحمد مرتضى لم يرد على المكالمات التي تلقاها خلال اجتماع الجمعية العمومية سواء لأفراد من داخل النادي أو خارجه بسبب غفلة النوم، على حد تعبيره.

ولم يشارك الزمالك للمرة الأولى في تاريخ انتخابات اتحاد الكرة عن المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية.

ويشترط اتحاد الكرة على الأندية الـ116 الأعضاء في الجمعية العمومية بأرسال اسم مندوبها قبل اجراء الانتخابات بأسبوع ولا يحق للنادي أن يمثله شخصا أخر غير الذي تم تفويضه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news