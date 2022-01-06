8 قنوات مفتوحة تنقل مباريات كأس أمم أفريقيا مجانا.. اعرف الترددات

الشارقة - اميمة ياسر - ايام قليلة تفصلنا على انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ33، التي ستقام بدولة الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، التي ستلعب للمرة الثانية بمشاركة 24 منتخبا، بعد الجهود الكبيرة من الحكومة الكاميرونية لخوضها في موعدها المحدد، بعد تحديات عديدة كانت تهدد بتأجيلها لوقت لاحق، بسبب موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا.

وتشهد النسخة الـ33 من كأس أمم أفريقيا مشاركة منتخب مصر، الذي يتواجد في المجموعة الرابعة بجوار نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، وسيبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة أمام نظيره النيجيري يوم 11 يناير المقبل، قبل مواجهة غينيا بيساو يوم 15 من الشهر ذاته، ليختتم مواجهات المجموعة بمباراة السودان يوم 19 من الشهر الجاري.

وتذاع مباريات كأس أمم أفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس المشفرة، غير أن هناك 8 أخرى ستبث مواجهات البطولة بشكل مجاني، وهي:

قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة الجزائرية الأولى، القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).

قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.