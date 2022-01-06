شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جمال علام يجتمع مع كيروش بعد توليه رئاسة اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة الجديد على عقد جلسة مع البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، قبل السفر إلى الكاميرون لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وحرص جمال علام على تقديم الدعم والمؤازرة لكيروش وجهاز المنتخب قبل السفر للكاميرون، والتأكيد أن الجميع يدعمه من أجل تحقيق حلم المصريين فى المنافسة على حصد لقب كأس الأمم الأفريقية الغائب عن الفراعنة منذ 12 عاما.

وتقرر تأجيل سفر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم السبت بدلا من الجمعه بناء على طلب المدير الفنى البرتغالى كارلوس كيروش.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد تكليف جمال علام رئيس المجلس برئاسة بعثة منتخب مصر خلال رحلته إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

كما يسافر اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، لمرافقة بعثة منتخب مصر فى رحلته إلى الكاميرون، وتحدد موعد السفر في يوم السبت عبر طائرة خاصة تقل بعثة المنتخب.

وستجمع المباراة الافتتاحية لامم أفريقيا 2021 منتخب الكاميرون صاحب الضيافة، ومنتخب بوركينا فاسو، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى .

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، منتخب مصر في المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تأتي على النحو التالى:

نيجيريا × مصر .. الساعة 6 مساء يوم 11 يناير 2022

مصر × غينيا بيساو .. الساعة 9 مساء يوم 15 يناير 2022

مصر × السودان .. الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022