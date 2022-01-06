شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. بدلاء الأهلى يواصلون تدريباتهم استعدادا لكأس الرابطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل بدلاء الأهلى تدريباتهم الجماعية، اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الرباطة، والتى تنطاق بدءا من يوم 13 يناير بمواجهة الجونة على ملعب خالد بشارة.

وقسم الجهاز الفنى للأهلى لاعبى الفريق الأحمر على مجموعتين بشأن العودة للتدريبات، حيث انتظم لاعبو الأهلى البدلاء فى التدريبات الجماعية منذ يوم الثلاثاء الماضى، بينما ينتظم اللاعبين الأساسيين فى التدريبات يوم السبت المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها الجهاز الفنى.

وحصل حسام حسن مهاجم الأهلى على وعد من مسئولى القلعة الحمراء والجهاز الفنى بالحصول على فرصة أكبر للمشاركة فى المباريات خلال الفترة القادمة، بعدما رفض مسئولو النادى رحيله فى الانتقالات الشتوية الجارية والتمسك ببقائه لحاجة الفريق إلى جهوده.

وكان نادى سموحة يرغب فى استعادة حسام حسن خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وهو ما رفضه مسئولو الأهلى وتمسكوا ببقاء اللاعب، مع وعده بالحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الأحمر فى الفترة القادمة، بدءا من بطولة كأس الرابطة.

ولا يشارك حسام حسن بشكل أساسى مع الأهلى منذ الانضمام لصفوفه مطلع الموسم الحالى فى ظل اعتماده على الثنائى محمد شريف وبيرسى تاو فى قيادة الهجوم الأحمر.

وتحفظ مسئولو الأهلى على فكرة عودة حسام حسن إلى سموحة فى الميركاتو الشتوى الحالى، لاسيما أن الفريق الأحمر يحتاج اللاعب، بخلاف اجتهاده فى التدريبات من أجل نيل ثقة الجهاز الفنى والحصول على فرصة أكبر للمشاركة فى المباريات.