شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات اليوم عقب راحة 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الزمالك للتدريبات فى الثالثة عصر اليوم على ملعب النادى، عقب الراحة التى حصل عليها اللاعبون والجهاز الفنى لمدة 6 أيام، بسبب توقف الدورى لانشغال المنتخب الوطنى بالمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها الأحد المقبل بالكاميرون.

وعاد فى الساعات الأولى من صباح اليوم الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للقاهرة قادما من الإمارات، فيما يغيب عن تدريبات الفريق اللاعبون الدوليون المنضمون لمعسكر المنتخب الوطنى وهم محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود الونش وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو، بخلاف الثنائى التونسى حمزة المثلوثى وسيف الدين الجزيرى المنضمان لمنتخب تونس.

ويخضع اللاعبون لقياسات بدنية اليوم عقب الراحة قبل الخوض فى برنامج تأهيل مكثف استعدادا لمواجهة إنبى المقرر لها الجمعة 14 يناير الجارى فى الجولة الاولي لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة.

من ناحية أخرى تسعى إدارة الكرة فى الزمالك لحسم ملف التجديد للثنائى طارق حامد لاعب وسط الفريق والإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الفريق خلال الأيام المقبلة فى محاولة لاستغلال فترة التوقف عن الدورى وعدم المشاركة الدولية للثنائى، خاصة فى ظل رغبة اللاعبين فى البقاء بالزمالك وتجديد تعاقدهما، ويتبقى فقط الاتفاق على المقابل المادى والشرط الجزائى.

واتفق مسئولو الزمالك مع رزاق سيسيه على التوقيع لمدة 3 مواسم، فيما تم الاتفاق مع طارق حامد على التوقيع لمدة موسمين، على أن يوقع الثنائى على عقود التجديد رسميا خلال الأيام المقبلة.