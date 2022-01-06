شكرا لقرائتكم خبر عن الأثقال يبدأ معسكر المركز الأوليمبى 21 يناير استعدادا للبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب الأثقال معسكرا مغلقا بداية من يوم 21 يناير الجارى بالمركز الأوليمبى بالمعادى فى أول خطوات الاستعداد لدورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر، بينما بدأ منتخب الناشئين والشباب معسكرا بمحافظة بنى سويف أمس.

وكشف جودة عبد الصادق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد رفع الأثقال، عن تأجيل انطلاق النشاط المحلى ليوم 11 فبراير المقبل بدلا من يوم 5 من نفس الشهر ببطولة الجمهورية تحت 15 و17 سنة للموسم المحلى 2021 / 2022، ويفاضل مسئولو اتحاد رفع الاثقال بين السويس وأسيوط لإقامة البطولة المحدد موعد انطلاقها.

وقرر مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود مؤخرا تعيين علاء حسن كامل مديرا للمنتخبات والحكم الدولى جودة عبد الصادق إبراهيم رئيساً للجنة المسابقات بالاتحاد وأسامة عبد الجواد مقرر لجنة المسابقات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير، والذى اتخذ خلاله المجلس عددًا من القرارات التنظيمه والمستقبلة في ظل خطه دقيقة أعدها الاتحاد للنهوض باللعبة وعودتها للعصر الذهبي ومنصات التتويج بعد فترة إيقاف طويلة بسبب المنشطات منعت الفراعنة من المشاركة فى أولمبياد طوكيو الأخيرة.