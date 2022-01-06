شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس عودة التغييرات الخمسة فى دورى المظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على عودة التغييرات الخمسة للاعبين فى دورى القسم الثانى والثالث، خلال الفترة المقبلة، بسبب انتشار فيروس كورونا مؤخرا، بعد أن قررت لجنة المسابقات فى القسم الثانى اقتصارها على لاعبين فقط.

وفازت قائمة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم التى أجريت أمس الأربعاء خلال الاجتماع العادى للجمعية العمومية للاتحاد، حيث حصلت القائمة على الأغلبية المطلقة فى عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا شاركوا فى العملية الانتخابية، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد إبراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.

وتضم القائمة الفائزة كل من: جمال علام رئيسا وخالد الدرندلى نائبا للرئيس والأعضاء محمد حلمى مشهور، ومحمد أبو الوفا، وحازم إمام، ومحمد بركات، وإيهاب الكومى، وعامر حسين، ودينا الرفاعى.