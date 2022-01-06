شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. شيكابالا وعبد الشافى يختفيان فى دولاب عبد المقصود بمعسكر السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى مصطفى ميلا، مسئول المهمات فى الزمالك، بعض المواقف الكوميدية مع لاعبى الفريق الأبيض، وقال ميلا: حصدت 7 ألقاب مع الزمالك، وكانت بطولة الدورى موسم 2020 / 2021 الأصعب والأجمل فى كل البطولات التى مريت بها، بسبب المشاكل التى صاحبت تلك البطولة، ولكن لدينا لاعبين رجالا وجهازا فنيا على مستوى عال وأنا أمارس عملى بالزمالك منذ 31 سنة.

وتابع: كل اللاعبين مقربون منى، ولكن شيكابالا أقرب لى لأننا أصدقاء، دخلت بيته ودخل بيتى، وعبد الشافى مجننى، خلال احتفالنا بدرع الدورى، وجدت معه صواريخ وجرى خلفى، عندما نكون فى أفريقيا يصطاد السحالى ويدخل علينا بها، كنا فى معسكر بالعين السخنة ودخل غرفة عبد المقصود واستخبى هو وشيكا داخل الدولاب.

وأضاف: علاقتى مع كارتيرون وجميع الأجهزة التى تعاقبت على الزمالك جيدة، سواء أجانب أو مصريين، والمدرب الأجنبى أفضل فى التعامل من المصرى؛ بسبب العقلية وشغل أوروبا.