منتخب الجزائر يؤجل سفره إلى الكاميرون للمشاركة في كأس أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس ، تأجيل سفر بعثة المنتخب إلى مدينة دوالا الكاميرونية حتى بعد غد السبت، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكان من المفترض أن تسافر بعثة الجزائر اليوم الخميس، من العاصمة القطرية الدوحة باتجاه دوالا، عقب المباراة الودية التي فاز فيها الفريق بثلاثة أهداف دون رد على غانا.

وأوضح الاتحاد الجزائري في بيان له ان المدير الفني جمال بلماضي، وبعد تفكير فضل منح اللاعبين فرصة لاستعادة قواهم بعد المواجهة أمام غانا، وتجنيبهم مشقة إضافية مرتبطة بالسفر.

ولفت البيان إلى ان الجهاز الفني قرر إقامة حصتين تدريبيتين اليوم الخميس، الأولى يشارك فيها اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة غانا أو الذين شاركوا من على مقاعد البدلاء، فيما تقام الحصة الثانية بمشاركة اللاعبين الذين تواجدوا منذ البداية أمام غانا.

ويستهل المنتخب الجزائري حملة الدفاع عن لقبه القاري بمواجهة سيراليون يوم 11 يناير الجاري، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة.