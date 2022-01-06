شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتدرب على شاطئ البحر استعدادا لكأس رابطة الأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرب نادى المصرى البورسعيدى، اليوم الخميس، على شاطئ البحر استعدادًا لمبارياته ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والمقرر انطلاقها الأسبوع المقبل. ونشر الحساب الرسمى لنادى المصرى على موقع "تويتر"، صورا لمران الفريق البورسعيدى، اليوم الخميس، معلقا عليها: "المران الصباحى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى على شاطئ البحر استعدادًا لمبارياته ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والمقرر انطلاقها الأسبوع المقبل".

ويحتل النادى المصرى المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات في الدورى، حيث فاز الفريق البورسعيدى فى 3 مباريات وتعادل فى واحدة وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الرياضة تعيين لجنة خماسية لإدارة النادى المصرى، حيث لم تستكمل إجراء انتخابات النادي المصرى، بعد انسحاب العديد من المرشحين، في الوقت الذي شهدت فيه الفترة الأخيرة سلسلة محادثات بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة لبحث تعيين لجنة لإدارة النادي، وتم تشكيل لجنة خماسية تضم كلا من:

1- محمد سمير حلبية - رئيساً

2- عاطف صابر مبروك - نائباً للرئيس

3- على عوض الطرابيلي - اميناً للصندوق

4-حسن عزت ناصف - عضوا