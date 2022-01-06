شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات قوية فى مجموعة بحرى بالقسم الثانى اليوم.. الأوليمبى مع أبو قير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس 5 مباريات قوية فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مباريات مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى، والتى يأتى أبرزها الأوليمبى أمام فريق أبو قير للأسمدة.

ويلتقى فى مباريات اليوم نادى المجد مع الحمام، ويواجه المصرى السلوم فريق سبورتنج، بينما يلتقى الزرقا مع نادى المنصورة وأخيرا بلدية المحلة يستقبل ألعاب دمنهور فى مباراة برائحة الدورى الممتاز.

ويسعى نادى الأوليمبى لوقف نزيف النقاط وحصد الثلاث نقاط لاستعادة توازنه والعودة للمنافسة على الصدارة بعدما أصبح في المركز الرابع برصيد 25 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر نادى حرس الحدود، في المقابل يأمل أسمنت أبو قير في العودة بنتيجة إيجابية من ملعب الأوليمبى، حيث يحتل المركز السابع برصيد 19 نقطة.

ترتيب المجموعة الثالثة ( بحرى والإسكندرية )

1- حرس الحدود 28 نقطة

2- دكرنس 26 نقطة

3- الأوليمبي 25 نقطة

4- كفر الشيخ 25 نقطة

5- البلدية 21 نقطة

6- بايونيرز 20 نقطة

7- ابو قير 19 نقطة

8- المجد السكندري 19 نقطة

9- المصري بالسلوم 16 نقطة

10- سبورتنج 16 نقطة

11- المنصورة 15 نقطة

12- العاب دمنهور11 نقطة

13- الحمام 10 نقاط

14- الزرقا 9 نقاط

15- الرجاء 7 نقاط

16- صيد المحلة 5 نقاط