شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن "موعود" بالمشاركة فى الأهلى بعد رفض عودته لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل حسام حسن مهاجم الأهلى على وعد من مسئولى القلعة الحمراء والجهاز الفنى بالحصول على فرصة أكبر للمشاركة فى المباريات خلال الفترة القادمة، بعدما رفض مسئولو النادى رحيله فى الانتقالات الشتوية الجارية والتمسك ببقائه لحاجة الفريق إلى جهوده.

وكان نادى سموحة يرغب فى استعادة حسام حسن خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وهو ما رفضه مسئولو الأهلى وتمسكوا ببقاء اللاعب، مع وعده بالحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الأحمر فى الفترة القادمة، بدءا من بطولة كأس الرابطة.

ولا يشارك حسام حسن بشكل أساسى مع الأهلى منذ الانضمام لصفوفه مطلع الموسم الحالى فى ظل اعتماده على الثنائى محمد شريف وبيرسى تاو فى قيادة الهجوم الأحمر.

وتحفظ مسئولو الأهلى على فكرة عودة حسام حسن إلى سموحة فى الميركاتو الشتوى الحالى، لاسيما أن الفريق الأحمر يحتاج اللاعب، بخلاف اجتهاده فى التدريبات من أجل نيل ثقة الجهاز الفنى والحصول على فرصة أكبر للمشاركة فى المباريات.