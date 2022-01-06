شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهنئ جمال علام برئاسة اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتقدم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى بخالص التهنئة لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة جمال علام.
ويؤكد مجلس الإدارة على دعمه ومساندته للمجلس الجديد، متمنيا له التوفيق فى تحقيق طفرة تسهم فى تطور الكرة المصرية للأفضل وتعيدها لمسار الألقاب من جديد.
وفازت قائمة علام بجميع مقاعد مجلس إدارة اتحاد الكرة فى الانتخابات التى أقيمت بنظام القائمة المغلقة ..
وبالتالى، أصبح أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد هم..
رئيس الاتحاد .. جمال علام ونائبه خالد الدرندلى والأعضاء (محمد حلمى مشهور – محمد أبو الوفا – حازم إمام -محمد بركات – إيهاب الكومى – عامر حسين – دينا الرفاعي).