شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. باهر المحمدى عينه على القميص الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمح باهر المحمدى نجم النادى الإسماعيلى بقوة فى ارتداء قميص الأهلى خلال المرحلة المقبلة ، حتى أنه يستجيب لكل طلبات الدراويش من أجل الموافقة على تحقيق حلمه .

باهر المحمدى لاعب يمتلك العديد من المهارات ، ولكنه يطمح فى إثبات إمكانياته من خلال القلعة الحمراء .

علم الخليج 365 أن باهر المحمدي نجم دفاع الاسماعيلي قام بتمديد عقده مع ناديه خلال الأيام الماضية ليحصل بعد التعديل على 6 ملايين جنيه سنوياً.

وأكد مصدر داخل إدارة نادي الإسماعيلي أن باهر المحمدي يتصدر قائمة أعلى اللاعبين علي مستوي الأجر رغم قيام الإدارة بتخفيض العقود والتخلص من اللاعبين أصحاب العقود الكبيرة إلا أن الموافقة على رفع عقد باهر بهذا الشكل جاءت تمهيدا لبيعه خلال الفترة المقبلة وبالتحديد الصيف المقبل.

وأكد وكيل اللاعب لإدارة الإسماعيلي أنه سيقوم بتسويق اللاعب وعرضه على عدد من الأندية الخارجية والداخلية وعلي رأسها الأهلي الذي أبدى اهتماما بضم اللاعب في وقت سابق.