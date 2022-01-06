شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يضم حسين الشحات من العين الإماراتى فى صفقة تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 6 يناير 2019 أعلن مسئولو النادى الأهلى ضم حسين الشحات، صانع ألعاب العين الإماراتى، إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوى، بعد حسم مسئولى الفريق الأحمر الصفقة الشتوية الأبرز خلال الموسم الماضى.

وأنهى مسئولو النادى الأهلى اتفاقهم مع العين الإماراتى لضم حسين الشحات لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، وذلك بعد تنازل اللاعب عن ما يقارب الـ16 مليون جنيه لإتمام الصفقة، 6 منها من مستحقاته المتأخرة و10 ملايين عبارة عن نسبة إعادة البيع التى من المفترض أن يحصل عليها هو.

وكان الشحات قد انتقل للعين فى يناير 2018 من صفوف مصر المقاصة، قبل أن يقوم النادى الإماراتى بشرائه من النادى الفيومى الصيف الماضى مقابل 4 ملايين دولار.

ومر ثلاثة أعوام على انتقال حسين الشحات للمارد الأحمر نجح خلالها فى تقديم الإضافة الفنية للأهلى ويكون أحد أفضل الحلول الهجومية للمارد الأحمر ليفوز ببطولات عديدة.

وإجمالا لعب حسين الشحات 113 مباراة مع الاهلى فى كل البطولات بإجمالى 7416 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل 27 هدفاً وصنع مثلهم وتلقى 9 كروت صفراء ، وحصد الشحات مع المارد الاحمر بطولتين للدوري ومثلهم لدوري الابطال الافريقى ومثلهم للسوبر الافريقى بجانب لقب لكأس مصر ومثله للسوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

بدأ مسئولو النادي الأهلي إجراءات تمديد تعاقد حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل ، ويرغب مسئولو الأهلى في رفع المقابل المادى لعقد الشحات ليتناسب مع المجهود الذي يبذله اللاعب مع فريقه فى الوقت الحالي، لاسيما أنه ليس من ضمن لاعبى الفئة الأولى داخل صفوف الفريق، وترغب الإدارة في تعديل عقده وتمديده باعتباره من اللاعبين الكبار داخل صفوف الفريق الأحمر ويحظى بثقة الجهاز الفني.

كما تأتي رغبة إدارة الأهلي في تعديل عقد حسين الشحات بعد رفض العرض المقدم من الحزم السعودى لاستعارة اللاعب بمبلغ يتخطى المليون دولار فى الموسم الواحد، وهو ما يصل لضعف ما يحصل عليه في الأهلي، حيث ترغب الإدارة في تقدير اللاعب ماديا بعد ترحيبه بالبقاء في قلعة الجزيرة وعدم الاعتراض على رفض العرض السعودي.

وشهد الموسم الماضى تألق حسين الشحات مع الأهلي وظهوره بمستوى مميز، وهو ما دفع بيتسو موسيماني المدير الفني لرفض العروض المقدمة لشرائه والتمسك باستمراره في صفوف الأهلي، ورفض مناقشة أية عروض تخص مستقبل اللاعب.