شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يعقد جلسة مع كهربا لإنهاء صفقة إعارته للدوري التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولي الاهلى جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق لتوقيع عقود إعارته لـ "هاتاى التركى" لنهاية الموسم بعدما اتفق مسئولو الناديين على الخطوط العريضة للصفقة .

ومن المقرر أن يغادر كهربا إلى تركيا للانتظام فى تدريبات فريقه الجديد بداية من الأسبوع المقبل، وتحرص الإدارة القانونية بالنادى الأهلى فى هذه الآونة على مراجعة عقود اللاعب قبل اعتمادها رسمياً.

ومنح النادي الأهلي الضوء الأخضر لـ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من أجل الرحيل خلال الفترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجاري ، وحصل مسئولو القلعة الحمراء على موافقة بيتسو موسيماني المدير الفني برحيل كهربا فى يناير الجارى، وأعلن المدير الفني أن الفريق لا يحتاج خدمات كهربا، وقال المدير الفني للأهلي إنه لا يمانع رحيل كهربا لو تلقى عرضا رسميا ووافق عليه النادى.

ولعب كهربا مع الأهلى 62 مباراة فى كل البطولات المحلية والأفريقية بإجمالى 2736 دقيقة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 9أهداف أخرى ونال ثمانية إنذارات وكارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين لدورى الابطال الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ولقب للسوبر المحلى ومثله للأفريقى بجانب بطولة كأس مصر وبطولة دورى ممتاز.