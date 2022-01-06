تشيلسي يهزم توتنهام بثنائية ويقترب من نهائي كأس الرابطة

تقدم تشيلسي خطوة هامة نحو بلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم (كأس كاراباو)، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على ضيفه توتنهام هوتسبير يوم الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة.



وجاء هدفا المباراة التي أقيمت بملعب "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي في الشوط الأول إذ افتتح النجم الألماني كاي هافيرتز التسجيل في الدقيقة الخامسة، فيما جاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز بن دافيز لاعب توتنهام، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 34.



وأصبح هذا هو الفوز الثاني على التوالي لتشيلسي على توتنهام في الموسم الحالي، بعدما سبق أن فاز 3 صفر على جاره اللندني في لقائهما بالدوري الإنجليزي الذي جرى في سبتمبر الماضي.



وبات يكفي تشيلسي الذي يمتلك 5 ألقاب في البطولة الخسارة بفارق هدف وحيد في مباراة العودة التي تجري بملعب توتنهام يوم الأربعاء القادم لحجز بطاقة الصعود للنهائي.



في المقابل، بات يتعين على توتنهام، الفوز بفارق 3 أهداف على تشيلسي، للاستمرار في البطولة ومواصلة حلمه في التتويج بلقبه الرابع في تاريخه بالمسابقة.



يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في النهائي مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين فريقي ليفربول وأرسنال.



(رويترز)

