الامارات | نادي هابويل تل أبيب يعلن انتقال مهاجمه النيجيري أجادا إلى الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي هابويل تل أبيب يعلن انتقال مهاجمه النيجيري أجادا إلى الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي هابويل تل أبيب الإسرائيلي توصله إلى اتفاق مع نادي الوصل على انتقال المهاجم النيجيري، وليام أجادا (22 عاماً) إلى «الإمبراطور»، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكر هابويل على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه أكمل الاتفاق مع نادي الوصل على الشروط كافة الخاصة بانتقال النيجيري وليام أجادا إلى «الفهود»، لافتاً إلى أن اللاعب سيتوجه إلى دبي لإجراء الفحوص الطبية خلال الأيام المقبلة، وتوقيع العقد بشكل رسمي. في جانب آخر، أعلنت شركة ⁧‫الوصل‬⁩ لكرة القدم التعاقد مع المدافع اليكسندر فاسيليافيج، قادماً من نادي ميتالاك الصربي، لمدة 3 مواسم ليتم قيده في فئة المقيمين.

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