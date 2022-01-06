الامارات | الجمهور يترقب «قمة المتصدر والوصيف» في «الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يترقب «قمة المتصدر والوصيف» في «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار، السبت المقبل، إلى دوري الدرجة الأولى، حيث الموعد مع قمة المتصدر ووصيفه، والتي من شأنها أن ترسخ بشكل كبير ملامح «الصعود» إلى «المحترفين». ويتصدر العربي الدوري برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة عن دبا الثاني.

ومن شأن هذه المباراة أن تعزز من حظوظ الفريق الفائز، بجانب أنها قمة على لقب (الشتاء) المعنوي في الجولة 14.

وستترقب فرق أخرى نتيجة هذه المباراة، خاصة الحمرية ودبا الحصن والبطائح وحتا. ويتوقع للمباراة أن تحظى بحضور كبير من جمهور الفريقين، ونقلها مباشرة عبر القنوات الرياضية. ولن تقتصر الجولة المقبلة على مباراة مهمة واحدة، بل ستكون هنالك قمة أخرى لا تقل أهمية بين الحمرية وحتا.

والفائز في قمة العربي ودبا، سيتمكن من تحقيق قفزة معنوية، بجانب توسيع الفارق بينه وبين الفرق الأخرى. ووصف المدير التنفيذي للنادي العربي عبدالله جنزول، المباراة بالمهمة جداً، نظراً لما تعنيه نقاطها، لكنه قلل من كونها مصيرية، وقال لـ«الإمارات اليوم»: على الرغم من أهمية المباراة، إلا أننا لا نفكر في موضوع الصعود في الوقت الراهن، وهو موضوع سابق لأوانه، مع بقاء أكثر من نصف مباريات الدوري، وكل تركيزنا على استمرار النتائج الإيجابية للفريق، وإسعاد جمهور الإمارة، ورفع الضغوط عن اللاعبين، وجعلهم يستمتعون بما يقدمونه من أداء، كما نهدف إلى الوصول بالفريق إلى أبعد نقطة ممكنة.

وتابع: ننظر للمباراة القادمة وجميع المباريات بكونها مهمة، واستعداداتنا لها مثل بقية المباريات من الناحية التدريبية، بينما هنالك استعدادات تتعلق بالحضور الجماهيري المتوقع للقاء، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لتأمين التباعد، ومتابعة الفحوص المتعلقة بالجائحة.

• العربي يتصدر دوري الدرجة الأولى بـ34 نقطة، وبفارق نقطة عن وصيفه دبا.

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