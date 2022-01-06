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الامارات | تأجيل قمة ليفربول وأرسنال في كأس الرابطة بسبب «كوفيد-19»

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لندن ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل قمة وأرسنال في كأس الرابطة بسبب «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ليفربول أمس تأجيل مباراته ضد فريق أرسنال في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك بسبب ارتفاع حالات «كوفيد-19» في صفوفه، بعد اكتشاف فحص إيجابي لمساعد المدرب بيب لياندرز. وأكد ليفربول في بيان صحافي أن الرابطة الإنجليزية، وافقت على طلبه الذي تقدم به لتأجيل المباراة، مع ارتفاع كبير في إصابات كوروونا بين اللاعبين، وكذلك إصابات الملاعب. وكان المدرب يورغن كلوب غاب عن قمة تشلسي في الدوري قبل أيام بسبب «كوفيد-19».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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