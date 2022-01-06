الامارات | عبدالله الشرقي يستقبل منتخب القوة البدنية الفائز بـ 8 ميداليات آسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الشرقي يستقبل منتخب القوة البدنية الفائز بـ 8 ميداليات آسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أمس، في مقر الاتحاد في دبي بعثة منتخب القوة البدنية الفائز بثماني ميداليات في بطولة آسيا، التي أقيمت مؤخراً في تركيا.

وأكد رئيس الاتحاد خلال الاستقبال أن هذه الإنجازات تترجم الجهود التي تبذل لمواصلة تطوير اللعبة على المستويين الإماراتي والدولي، مشيراً إلى أن نجاح لاعبي القوة البدنية بتحقيق إنجازات دولية مهمة تعتبر إضافة قوية لما حققه لاعبي بناء الأجسام في بطولة العالم التي أقيمت في إسبانيا في وقت سابق، والعديد من البطولات الدولية التي نظمت في الدولة وخارجها، إضافة إلى لاعبي الفيزيك، الذين حافظوا على النقلة النوعية في الأداء والفوز بالميداليات، داعياً أسرة رياضتي بناء الأجسام والقوة البدنية إلى المزيد من العمل الجاد والميداليات.

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