الامارات | دورة الألعاب الرياضية للشركات تنطلق 15 يناير بـ 18 مسابقة

شكرا لقرائتكم خبر عن دورة الألعاب الرياضية للشركات تنطلق 15 يناير بـ 18 مسابقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الرياضية للشركات مؤتمراً صحافياً يوم 12 الجاري في مقر مجلس دبي الرياضي، لإعلان تفاصيل النسخة الثانية من البطولة التي تقام يومي 15 و16 يناير، وتنظمها شركة كوربوريت سبورتس بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة عدد كبير من موظفي مختلف الشركات المحلية والإقليمية والعالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة إن النسخة الحالية من الدورة ستقام هذا العام في 18 مسابقة رياضية، وهي: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة الشاطئية، الكريكت، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، السباحة، البادل تنس، التجديف، الفوسبول، الكارتينج، تحدي اللياقة البدنية، تحدي الفرق، الجري، الشطرنج، رمي السهام، القوس والسهم، والألعاب الإلكترونية. وأوضح البيان أن: «البطولة سيتم تنظيمها في ثلاثة أماكن مختلفة في دبي، وهي المدرسة السويسرية الدولية العلمية في دبي، ودبي موتور سيتي لمنافسات الكارتينج، وخور دبي، إذ تأتي الدورة تجاوباً مع مبادرات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ورؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أكد على أهمية الرياضة في خلق روح المنافسة والعمل بروح الفريق الواحد وتعزيز ثقافة التقارب والتعاون بين الأشخاص في المؤسسات».

وختم البيان: «ستكون المنافسات متاحة للموظفين من جميع الجنسيات والمستويات، وذلك في عطلة نهاية الأسبوع، سعياً لتعزيز التواصل بين الموظفين، وجعل حياة العمل أكثر توازناً عبر النشاط الرياضي، من خلال التنافس في بطولة ذات أجواء ودية، وتحقيق فوائد ممارسة النشاط البدني وفق الألعاب الرياضية المتنوعة التي يقدمها الحدث، كما سيتم تجهيز مرافق للعائلات والأصدقاء المرافقين للحضور ودعم المشاركين، والاستمتاع بالأجواء المناسبة للأطفال، والأنشطة ووسائل الترفيه المميزة في قرية العائلة الترفيهية، بما يجعل من الحدث تجربة متكاملة لأفراد العائلة كافة، مع تطبيق أعلى معايير الحفاظ على الصحة العامة».

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