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الامارات | «جلف إف سي» يجدد عقد البرازيلي ويسلي

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محمد فاضل ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي «جلف إف سي»، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، تجديد عقد لاعبه البرازيلي باتريك ويسلي لثلاثة مواسم مقبلة. وقال النادي إن ذلك يأتي تثميناً للمردود الفني الذي قدمه مع الفريق في الموسم الأول بدوري الهواة، وقاده لأن يحتل المركز الثامن، وهو ترتيب جيد للفريق.

وقال المدير التنفيذي لنادي «جلف إف سي» عبدالله بن عمر، لـ«الإمارات اليوم»: تمكنا من الاتفاق مع اللاعب على الاستمرار في المواسم المقبلة، على الرغم من تلقيه عرضين من ناديين في الدرجة الأولى والمحترفين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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