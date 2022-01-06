الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإيطالي
ميلان - روما 21:30
يوفنتوس - نابولي 23:45
كأس السوبر السعودية
الهلال - الفيصلي 21:15
الدوري العماني
ظفار- صحار 17:20
كأس إسبانيا
سرقسطة - إشبيلية 21:00
ماخادهوندا - أتلتيكو 00:30
الدوري الكويتي
اليرموك - العربي 20:50
الدوري العراقي
الكرخ - الطلبة 14:45
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