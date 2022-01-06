شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعاقد مع سايكو فى ثانى صفقات الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو النادي الإسماعيلي في إتمام التعاقد مع اللاعب الجامبي سايكو كواكا لاعب ومهاجم السكة الحديد الذي ينافس بالدوري المصري في القسم الثاني مقابل 800 ألف جنيه. ومن المقرر أن يعلن الإسماعيلي عن الصفقة في غضون قليلة.

وكان الإسماعيلي تعاقد مع المهاجم البوليفي كارميلو كأولى الصفقات الشتوية لقلعة الدراويش من أجل تحسين النتائج التي ظهرت متراجعة منذ بداية الموسم.