شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعاقد مع سايكو فى ثانى صفقات الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو النادي الإسماعيلي في إتمام التعاقد مع اللاعب الجامبي سايكو كواكا لاعب ومهاجم السكة الحديد الذي ينافس بالدوري المصري في القسم الثاني مقابل 800 ألف جنيه. ومن المقرر أن يعلن الإسماعيلي عن الصفقة في غضون قليلة.
وكان الإسماعيلي تعاقد مع المهاجم البوليفي كارميلو كأولى الصفقات الشتوية لقلعة الدراويش من أجل تحسين النتائج التي ظهرت متراجعة منذ بداية الموسم.
من ناحية أخرى، حرص لاعبو الإسماعيلى وكل أعضاء الجهاز الفنى على مساندة ودعم "مازن هشام" بطل السباحة من ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك على هامش المران.
واستقبل الفريق البطل اليوم بمقر النادى وتم إلتقاط الصور التذكارية معه ، فى أجواء مغلفة بالسعادة والبهجة. ويتطلع الإسماعيلى دائما لمساندة ومؤازرة الأبطال من ذوى الهمم لتحفيزهم على التألق. ومن الجدير بالذكر أن الفريق يستعد حاليا للمشاركة بغمار بطولة كأس رابطة الأندية.