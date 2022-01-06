شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 5 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 5 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة فتح خزائن النادي من أجل ضم المغربي أشرف بن شرقي خلال الصيف المقبل بعدما تعثّرت مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع الزمالك الفترة الماضية.

الأهلى يرفض فتح "خزائنه" لضم أشرف بن شرقي

رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة فتح خزائن النادي من أجل ضم المغربي أشرف بن شرقي خلال الصيف المقبل بعدما تعثّرت مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع الزمالك الفترة الماضية ، وتؤكد إدارة القلعة الحمراء أن فكرة تقديم عرض بمقابل مالي كبير وفتح خزائن النادي لضم بن شرقي ستكون صعبة للغاية لأن الأهلي لديه "سقف" رواتب وعقود لا يمكن أن يتخطّاه مهما كانت الصفقة المطلوب إتمامها حتى لا تحدث "فتنة" في الفريق بسبب الفارق الكبير بين عقود اللاعبين.

يجتمع أحمد يحيى وكيل أعمال محمود كهربا لاعب الأهلي خلال الساعات القادمة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، لإنهاء إجراءات انتقال اللاعب إلى نادي هاتاي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

محمد هانى يحاول استغلال كأس الرابطة للعودة إلى تشكيل الأهلي

يحاول محمد هاني ظهير أيمن الأهلي استغلال مشاركته الأساسية في بطولة كأس الرابطة التي تنطلق بدءا من يوم 12 يناير الجاري، وغياب أكرم توفيق الظهير الأيمن الأساسي عن المشاركة لظروف مشاركته رفقة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، في استعادة بريقه وإثبات نفسه للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

ئواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للمرحلة المقبلة.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء لم تتواصل مع محمد فتح الله "كماتشو" مدافع غزل المحلة، بعد الأنباء التي تناثرت عن اجتماع اللاعب مع أحد مسئولي الأهلي وتوقيعه على عقود انتقاله للقلعة الحمراء بدءا من الموسم الجديد.

كشف الاعلامى أحمد شوبير أن النادى الاهلى لم ينهى ملف تمديد تعاقد الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الكرة حتى الان ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" بسمع كلام كتير ان الاهلى جدد تعاقده مع موسيمانى وهذا لم يحدث الامر أصبح فى يد شركة الكرة وقد يكون لها رأى مخالف فى هذا الاتجاه".

كشف مسئولو الأهلي موقفهم تجاه بعض اللاعبين الذين تداول اسماءهم للقدوم للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة ومنهم أحمد توفيق ظهير بيراميدز ومحمد عبد المنعم مدافع الأهلي المعار لفيوتشر.