شكرا لقرائتكم خبر عن قبل سفرهم للكاميرون.. وزير الشباب يلتقي لاعبى منتخب مصر لكرة القدم (فيديو وصور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة منذ قليل بلاعبى منتخب مصر والجهاز الفنى والادارى، وذلك قبل سفر المنتخب إلى الكاميرون للمشاركة فى منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والتى ستقام فى الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يتابعكم ويدعمكم، مشيرا إلي أن رئيس الجمهورية رياضي ويؤمن بالرياضة، وينتظر منكم إسعاد الشعب المصري.

وتابع صبحي بأن هناك تنسيق ومتابعة دورية بين الوزارة واتحاد الكرة لتهيئة المناخ العام والأجواء المناسبة للتركيز في التدريبات وتقديم مردود إيجابي في منافسات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ونقل صبحى للاعبين تحيات المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وطالبهم ببذل أقصى جهد لإسعاد عشاق الكرة فى مصر والفوز بالبطولة، ووعدهم بصرف مكافأة مالية كبيرة عند إحراز البطولة، مؤكداً على متابعة القيادة السياسية لحظة بلحظة لهم.

و قال صبحى خلال حديثه مع اللاعبين: "كأس إفريقيا لا تقل أهمية عن الصعود لكأس العالم، وكل الدعم من الدولة المصرية للمنتخب، لأن الشعب المصري والشارع الرياضى على وجه الخصوص ينتظر أداء جيد وإحراز البطولة وهذا عهده بكم خاصة أن هناك نجوم كبار مثلكم".

وخلال اللقاء حرص وزير الشباب والرياضة وأعضاء المنتخب على قراءة الفاتحة والدعاء بالتوفيق فى البطولة.

يشار إلى أن منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب القارى، حيث وصل منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية فى 9 نسخ مختلفة على مر تاريخ البطولة، وتمكن من إحراز اللقب 7 مرات وهو الرقم الذى وضع منتخب مصر على عرش صدارة المنتخبات الأفريقية بفارق لقبين عن منتخب الكاميرون أقرب المنافسين برصيد 5 ألقاب.

من جانبه، وعد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول، بتحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الشعب المصري، قائلا: "كلنا على قلب رجل واحد للفوز بكأس افريقيا، ولدينا روح معنوية مرتفعة وهدفنا اسعاد الشعب المصري".

وطالب صلاح المصريين بدعم المنتخب فى البطولة المقرر انطلاقها الاسبوع المقبل، حيث ستجمع المباراة الافتتاحية منتخب الكاميرون ومنتخب بوركينا فاسو وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكان محمد صلاح قد نشر على صفحته الشخصية على انستجرام صورة بتيشيرت المنتخب من احدى المباريات السابقة، وعلق عليها: "الطريق مش سهل بس احنا هنحارب علشان نرجع بالكأس خليكو فى ضهرنا".

من جانبه، وعد كارلوس كيروش الدير الفنى لمنتخب مصر أيضاً بتحقيق أداء فنى عالى والفوز بكأس افريقيا، مشيراً إلى أن لديه ثقة فى كافة اللاعبين.

وقال كيروش: "وطنى البرتغال لكن عندما أدرب منتخب، أخلع تيشيرت منتخبى وارتدى تيشيرت المنتخب الذى أدربه، وحالياً أنا مصر ي"، متوجهاً بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يستهل دور المجموعات بمواجهة مع نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء مع منتخب السودان الشقيق.



























































































































