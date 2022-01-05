من شيفليد إلى القاهرة: نهنئ الفارس الأبيض الزمالك بمرور 111 عاما على تأسيسه

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القاهرة - سامية سيد - هنأ نادى شيفيلد يونايتد الإنجليزى، الذى يلعب فى بطولة الدورى الإنجليزى الدرجة الثانية لكرة القدم "شامبيون تشيب"، نظيره نادى الزمالك المصرى بمرور 111 على تأسيسه، التى توافق اليوم الخامس من يناير.

ونشر حساب النادى الإنجليزى، عبر حسابه على تويتر، صورة علم وشعار الزمالك، صحبها بتعليق: "من شيفليد إلى القاهرة، نهنئ الفارس الأبيض نادى الزمالك، بمرور 111 عام على تأسيسه".





ويحتفل نادى الزمالك اليوم الأربعاء بمرور 111 أعوام على إنشاء النادى، وهو أحد قطبى الكرة المصرية عبر تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات والألقاب، منذ تأسيسه فى 5 يناير عام 1911 كنادٍ رياضى وثقافى واجتماعى يحمل اسم "نادى قصر النيل"، وتولى جورج مرزباخ، رئيس المحاكم المختلطة فى مصر آنذاك، رئاسة النادى، وفى عام 1913 انتقل مقر النادى عند تقاطع شارع 26 يوليو ورمسيس الحاليين فى مكان مبانى (الشهر العقارى ودار القضاء العالى) وتغير اسمه إلى المختلط نسبة إلى المحاكم المختلطة والتى كان أحد أفرادها "سعد زغلول رائد الحركة الوطنية المصرية.

وفى عام 1941 تغير اسم النادى إلى (نادى فاروق) عندما حضر الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان مباراة نهائى كأس مصر التاريخية بين الزمالك والأهلى وفاز الأبيض فيها بنتيجة 6/0 ما جعله يطلب من حيدر باشا وزير الحربية ورئيس النادى وقتها أن يغير اسم النادى إلى "نادى فاروق".

ومع ثورة 23 يوليو 1952، تغير الاسم مرة ثالثة إلى الزمالك، وانتقل لمنطقة ميت عقبة بالمهندسين على شارع جامعة الدول العربية.