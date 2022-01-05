شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 5/ 1/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأربعاء الموافق 5/ 1/ 2022 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، ندب لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص أعمال لجان إدارة الزمالك، جلسة بين الزمالك وبن شرقي عقب الراحة لحسم تجديد تعاقده.

ندب لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص أعمال لجان إدارة الزمالك

ندب معالي المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لجنة برئاسة وكيل الوزارة بالجهاز، السيد الجوهري لفحص الأعمال المالية والإدارية والقانونية بنادي الزمالك منذ تولى اللجان المسئولية من 29 نوفمبر 2020 إلى 23 نوفمبر 2021.

ذكرى تأسيس الزمالك.. حكاية 77 بطولة للفارس الأبيض فى الساحرة المستديرة

يحتفل نادى الزمالك اليوم الأربعاء بمرور 111 أعوام على إنشاء النادى، وهو أحد قطبى الكرة المصرية عبر تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات والألقاب، منذ تأسيسه فى 5 يناير عام 1911 كنادٍ رياضى وثقافى واجتماعى يحمل اسم "نادى قصر النيل"

يوسف أوباما احتفالا بذكرى تأسيس الزمالك: 111 سنة لكيان عظيم دائما وراك ومكملين

احتفل يوسف أوباما صانع ألعاب نادى الزمالك، بالذكرى 111 لإنشاء وتأسيس نادى الزمالك الرياضى، أحد قطبى الكرة المصرية عبر تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات والألقاب، منذ تأسيسه فى 5 يناير عام 1911.

لاعبو الزمالك يطلبون جزءا من متأخراتهم خلال الفترة المقبلة

طلب لاعبو الزمالك من أمير مرتضي المشرف علي الكرة في النادي ضرورة صرف جزء من مستحقاتهم المتأخرة خلال الأيام المقبلة في ظل عدم حصول اللاعبين علي مستحقاتهم منذ الموسم الماضي.

الأهلى يرفض فتح "خزائنه" لضم أشرف بن شرقي

رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة فتح خزائن النادي من أجل ضم المغربي أشرف بن شرقي خلال الصيف المقبل بعدما تعثّرت مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع الزمالك الفترة الماضية ، وتؤكد إدارة القلعة الحمراء أن فكرة تقديم عرض بمقابل مالي كبير وفتح خزائن النادي لضم بن شرقي ستكون صعبة للغاية لأن الأهلي لديه "سقف" رواتب وعقود لا يمكن أن يتخطّاه مهما كانت الصفقة المطلوب إتمامها حتى لا تحدث "فتنة" في الفريق بسبب الفارق الكبير بين عقود اللاعبين.

جلسة بين الزمالك وبن شرقي عقب الراحة لحسم تجديد تعاقده

تعقد إدارة الزمالك اجتماعا خلال الأيام المقبلة وتحديدا عقب عودة الفريق للتدريبات يوم 6 يناير الجاري، مع المغربي أشرف بن شرقي لحسم ملف تجديده سواء بالموافقة أو الرفض خاصة أن اللاعب يحق له التوقيع لأي فريق في يناير الجاري نظرا لأنه الموسم الأخير في عقده مع النادى الأبيض.

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