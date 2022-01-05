شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة يتعاقد مع مدافع الإسماعيلى.. وبلدية المحلة يضم لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أندية القسم الثانى تدعيم صفوفها في الانتقالات الشتوية الحالية، والتي تشهد تحرك العديد من الأندية للتعاقد مع صفقات قوية لمساعدة الفرق في تحسين النتائج والاقتراب من حلم الصعود للممتاز.

وفى صفقة قوية نجح نادى المنصورة في التعاقد مع إبراهيم أبو اليزيد مدافع نادى الإسماعيلى والمقاصة فى حضور رئيس نادي المنصورة العميد محمد بسيوني وعضو مجلس الإدارة محمود صبرى والمدير الفني ياسر الكناني.

وعلى نفس الطريق، نجح فريق بلدية المحلة من التعاقد مع أحمد قطاوي صاحب المسيرة الكبيرة في أندية الدورى الممتاز، حيث لعب للزمالك والاتحاد السكندري وطلائع الجيش والداخلية والمصري وطنطا، قبل أن ينتقل إلى بهلا العماني ويعود على بلدية المحلة.

ويحتل نادى بلدية المحلة المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة بحرى وأندية الإسكندرية برصيد 21 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر نادى حرس الحدود، بينما يحتل نادى المنصورة المركز الحادى عشر برصيد 15 نقطة في مركز لا يليق بأحد النوادى العريقة في كرة القدم.