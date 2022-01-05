شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عثمان ومتعب يقدمان واجب العزاء فى وفاة الناقد الرياضى إبراهيم حجازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى وعماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة على تقديم واجب العزاء في وفاة الناقد الرياضى الكبير إبراهيم حجازى، عضو مجلس الشيوخ والمقام حاليا بمسجد المشير قاعة السلام بالتجمع الخامس، كما تلقى واجب العزاء حسن المستكاوى ومحمد شبانة.

وتوفى الناقد الرياضى الكبير إبراهيم حجازى، عضو مجلس الشيوخ، الإثنين الماضى، وشيعت الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادى.

وأعلن ماندو حجازى نجل الناقد الرياضى عبر فيس بوك، رحيل والده، كاتبا عبر حسابه: "إنا لله وإنا إليه راجعون".. انتقل إلى رحمة الله أبويا حبيبى.. تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادى".

وتخرج الإعلامى الصحفى إبراهيم حجازى فى المعهد العالى للتربية الرياضية بالهرم عام 1967، واشتغل ضابط احتياط بالقوات الخاصة عام 1957 ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، ونجح فى تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة.

وقدم إبراهيم حجازى برامج عدة فى التلفزيون، كان أبرزها البرنامج الشهير "فى دائرة الضوء"، وكان اهتمامه الدائم بالرياضة سببا فى تنظيم مؤسسة الأهرام للبطولات الرياضية فى المناطق الأثرية والسياحية، كما له عدة مقالات أبرزها: "خارج دائرة الضوء" فى عدد الجمعة بالأهرام ولمدة 22 سنة.

كما استطاع إبراهيم حجازى أن يقدم خلال مسيرته الإعلامية، شرحا وافيا عن نصر أكتوبر العظيم من واقع مشاركته فى الحرب، كونه أحد أبطال القوات المسلحة، حيث يرى أن حرب أكتوبر عام 1973، هى أعظم شىء فى تاريخ الأمة العربية، وأن الشباب المصرى الذى يرغب فى الهجرة يجب أن يعلم أن مصر صنعت المعجزات.