شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الرشيدي ينسحب من انتخابات الاتحاد السكندري ومصيلحي يقترب من الفوز بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعتذر محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، عن عدم استكماله للسباق الانتخابي على مقعد رئيس نادي الاتحاد السكندري، وقال الرشيدي في بيان رسمي: أعضاء وجماهير نادي الاتحاد السكندري عندما خاطرتني فكرة الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي على منصب الرئيس لم يكن ذلك إقلالا أو تقليلا من قيمة ما يبذله ويعطيه الأستاذ محمد مصيلحي، لهذا الكيان الكبير بأعضائه وجماهيره الوفية، والتي تعلم تمام العلم ما قدمه ويقدمه.



بيان محمد الرشيدى

ولكل هذا فقد كان قراري بالعودة مرة أخرى في صفوف الداعمين لهذا الكيان الكبير يدا بيد مع أخي الأستاذ محمد مصيلحي ومجلسه القادم، وذلك من خلال موقعي، عضوا بمجلس الشيوخ المصري.

وإذ أتقد بوافر شمري وتقديري واحترامي لكل من طالبني بخوض انتخابات النادي سواء من أعضاء أو جماهير النادي العظيمة، وفقا الله جميعا في خدمة هذا الكيان الكبير كلا في موقعه.

وبانسحاب الرشيدي تصبح المنافسة على مقعد الرئيس شبه محسومة لمحمد مصيلحي، الذي من المقرر أن يتقدم بأوراق ترشحه غدا في اليوم الأخير من قبول أوراق المرشحين، وفي حالة عدم تقدم أي منافس أخر غدا على مقعد الرئيس سيفوز مصيلحي بالتزكية.