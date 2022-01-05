شكرا لقرائتكم خبر عن ندب لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص أعمال لجان إدارة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ندب معالي المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لجنة برئاسة وكيل الوزارة بالجهاز، السيد الجوهري لفحص الأعمال المالية والإدارية والقانونية بنادي الزمالك منذ تولى اللجان المسئولية من 29 نوفمبر 2020 إلى 23 نوفمبر 2021.

وأكد الموقع الرسمى لنادى الزمالك إن هذا الأمر جاء بناء على الخطاب المرسل من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لسيادته وإحالة المخالفات والجرائم إلى سيادة النائب العام.

وكان مجلس إدارة الزمالك أصدر بيانا أكد خلاله أنه إيضاحا للإعلان السابق نشره بجريدة الأهرام بالعدد رقم 49323 بتاريخ 21-12-2021 بشأن دعوة الجمعية العمومية العادية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية المتضمنة بند انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021-2025 وما تضمنه من عقد اجتماع الجمعية العمومية بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية على يوم واحد فقط.

فبذلك يكون عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 11-2-2022 بمقر النادي ووفقا لقانون الرياضة واللوائح الصادرة نفاذ له.