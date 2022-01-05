شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أهداف.. الاتحاد السكندري يهزم أمبر كاب 17/1 وديا استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الاتحاد السكندري، على نظيره أمبر كاب، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، مساء اليوم، في إطار استعدادات الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بكأس الرابطة، بنتيجة 17/1، حيث شارك جميع اللاعبين في التسجيل.

وكشف محمود شبانة مدافع نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لليوم السابع، عن توقيعه عقود انتقاله لنادي الاتحاد السكندري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بعد عقد جلسة مع مسؤولي الاتحاد.

وكان شبانة قد انضم إلى الزمالك في بداية الموسم قادما من أسوان، إلا أن أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها نادي الزمالك حالت دون قيده في قائمة الفريق الأبيض.

ووقع الاتحاد السكندري في مجموعة متوازنة بكأس الرابطة تضم فرق: بيراميدز، فيوتشر، إيسترن كومباني ومصر المقاصة.