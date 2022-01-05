اتحاد الكرة: قد نلتقي بالكونغو للمحليين ودياً.. وهدفنا الوصول لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن هدف منتخب مصر الوصول إلى كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن المنتخب الوطني قد يلتقي بمنتخب الكونغو للمحليين ودياً يوم الجمعة المقبل.

وقال الدرندلي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس2": "شيء جميل أن يعود الاتحاد بالأشخاص المنتخبة، والجمعية العمومية ساندتنا وأعطتنا ثقتهم وأشكرهم على ذلك، وكان الأمر مظاهرة حب لصالح مصر والكرة المصرية".

وأضاف: "لم يحدث أي تواصل مع المنتخب بعد، ومجلس الإدارة بأكمله سيتوجه إلى استاد القاهرة غداً مع وزير الرياضة، بعد أن نقم بعمل المسحات، وسنذهب لنعطيهم الدعم اللازم، وسنلعب على البطولة".

وتابع: "في أول اجتماع لنا سنضع جميع الخطوط العريضة ولدينا تحديات كبيرة، وسننافس على البطولة، ولا ينفع أن تذهب مصر إلى هذه البطولة بهذه الأسماء والقيمة الكبيرة التي نمتلكها لمجرد تقديم أداء مشرف، ونريد أن تعود مصر للصدارة".

وأكمل: "لا ننظر من مسئول ومن لا، هدفنا الوصول إلى كأس العالم، ولدينا لاعبين رائعين وجهاز فني جيد، ولدينا خبرة وتاريخ وجمهور".

وأتم الدرندلي: "على الأغلب سيكون هناك مباراة ودية يوم الجمعة أمام منتخب الكونغو للمحليين، والسفر تأجل إلى يوم السبت".