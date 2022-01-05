ندّب لجنة من الجهاز المركز للمحاسبات لفحص الأعمال المالية والقانونية بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

ندّب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام بدوي، لجنة برئاسة وكيل الوزارة بالجهاز، السيد الجوهري لفحص الأعمال المالية والإدارية والقانونية بنادي الزمالك.

وستقوم اللجنة بفحص الأعمال المالية والإدارية والقانونية بنادي الزمالك منذ تولى اللجان المسئولية من ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠ إلى ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١.

ويأتي ندب اللجنة بناءًا على الخطاب المُرسل من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لرئيس الجهاز المركز للمحاسبات وإحالة المخالفات والجرائم إلى سيادة النائب العام.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن يوم الجمعة 11 فبراير 2022 موعدًا لانتخابات النادي، للتعرف على المرشحين بالكامل.. اضغط هنا