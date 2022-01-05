مجموعة مصر.. منتخب نيجيريا يتجه إلى الكاميرون استعدادا لأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

يتوجه المنتخب النيجيري إلى الكاميرون مساء اليوم الأربعاء من أجل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

وتقام بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير القادم، على ملاعب الكاميرون.

ويتواجد المنتحب النيجيري في المجموعة الرابعة بجانب نظيره المصري، والسودان إضافة إلى غينيا بيساو.

ويلعب المنتخب النيجيري المباراة الأولى بمرحلة المجموعات أمام مصر 11 يناير الجاري.

وينتظر أن يلحق به المنتخب المصري إلى الكاميرون الجمعة المقبلة بعدما أنهى معسكره التدريبي الذي أقيم في القاهرة.