مدرب بريمن السابق يعترف بتزوير شهادة التطعيم ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

اعترف ماركوس أنفانج، المدير الفني السابق لفريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم (دوري الدرجة الثانية)، بقيامه بتزوير شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي كلفه منصبه.

وقال المتحدث باسم الادعاء في بريمن، اليوم الأربعاء، إن محامي أنفانج تحدث حول تلك الواقعة واعترف بها، مؤكدا تقارير تم نشرها في وقت سابق في صحيفة "بيلد" وبوابة "ديشستيوب" الألمانية.

واستقال أنفانج من منصبه كمدرب لفيردر بريمن في أواخر تنوفمبر الماضي، وذلك في أعقاب التحقيق في شكوى جنائية تم التقدم بها من جانب مكتب الصحة في بريمن الذي اكتشف وجود مخالفات في شهادة التطعيم الخاصة بالمدرب.

وكان أنفانج قد أنكر في البداية تلك المزاعم.