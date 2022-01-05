كريستيان إريكسن: جربت الموت 5 دقائق وسأخوض مونديال قطر

المنامة - ياسر ابراهيم - عاد اللاعب الدانماركي كريستيان إريكسن إلى الحادث الذي تعرض له خلال الصيف الماضي وخطف أنظار الملايين حول العالم، وتحدث عن أهدافه في المستقبل القريب بعد التعافي واستكمال رحلة العلاج.



وسقط إريكسن مغشيا عليه في 12 يونيو/حزيران الماضي خلال مباراة بلاده وفنلندا في أمم أوروبا (يورو 2020) بعد تعرضه لأزمة قلبية استدعت تدخلا عاجلا من الفريق الطبي ونقله على جناح السرعة للمستشفى.



وتحدث النجم الدانماركي عن ذلك الحادث في حوار مع قناة محلية يبث غدا الأربعاء، ونشر مقطعا منه في حسابه بموقع تويتر.



وقال اللاعب البالغ 29 عاما "إنه لأمر مدهش أن الكثير من الناس يريدون أن يكتبوا لي ويرسلوا لي الزهور. كان للحادث تأثير كبير على الكثيرين وأرادوا نقل مشاعرهم لعائلتي، لقد كان شعورا غريبا. كنت ميتا لمدة 5 دقائق ولم أكن أعتقد أن الناس سيرسلون لي ذلك الكم من الزهور".



وأضاف "غمرني الجميع بلطفهم ودعمهم، أتلقى إلى الآن رسائل الدعم، أشكر الجميع، الأطباء وزملائي وعائلاتهم وأيضا المشجعون الذين ألتقيهم في الشارع، أشكرهم جميعا على دعمهم".



وتابع إريكسن رحلة علاج هادئة وحذرة، وبات قادرا على استئناف اللعب بعد الحصول على الضوء الأخضر من أطبائه، علما بأنه الآن حر بعد فسخ عقده مع إنتر ميلان الإيطالي بسبب عدم قدرته على استئناف المنافسة هناك والتي تمنع مشاركة اللاعبين الحاملين جهاز منظم ضربات القلب، مثل الذي استفاد منه إريكسن.



وسيتعين على اللاعب اختيار وجهته المقبلة خلال الأيام القادمة، وسط تقارير توقعت انضمامه إلى فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وحول خططه، قال إريكسن "هدفي أن ألعب كأس العالم في قطر، الأمر يشغل تفكيري منذ فترة، أنا متأكد من أنني أستطيع العودة لأنني لا أشعر بأي تغيير".



وسجل إريكسن 36 هدفا في 109 مباريات مع المنتخب، وهو يقول "أنا في حالة جيدة، يجب أن أثبت أنني أستطيع الوصول لمستواي. حلمي الانضمام للمنتخب وأعود إلى اللعب في باركن (ملعب كوبنهاغن حيث أصيب بالأزمة القلبية). أريد أن أبين أن ما حدث بأمم أوروبا كان أمرا فريدا. وسيكون هذا متروكا للمدرب لتقدير مستواي، لكن قلبي ليس عقبة بعد الآن".



المصدر: مواقع إلكترونية